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Общество
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88-летняя пенсионерка «ожила» в гробу, удивив сотрудников похоронного агентства

В Чехии 88-летняя пенсионерка, которую признали умершей, открыла глаза в гробу
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Depositphotos

В Чехии 88-летняя пенсионерка, которую считали умершей, «ожила» в гробу. Об этом сообщает IDNES.cz.

По информации издания, инцидент произошел в городе Пльзень. 30 мая пожилой мужчина позвонил на горячую линию службы спасения и заявил, что его 88-летняя супруга не двигается и не дышит. Оператор проинструктировал собеседника, как проверить у нее показатели жизнедеятельности. Пенсионер выполнил инструкции и уточнил, что по-прежнему не фиксирует дыхание. Диспетчер передал вызов врачу. Тот прибыл по адресу, осмотрел тело и подтвердил опасения звонившего — его жена скончалась.

Однако на этом история не закончилась. «Покойницу» забрали сотрудники похоронной службы. Когда они положили ее тело в гроб, женщина внезапно открыла глаза, чем шокировала окружающих. Работники похоронного агентства вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали пациентку в местную больницу. По данным СМИ, ее состояние оценивается как тяжелое. Последние годы у пациентки были серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла несколько сердечных приступов.

Расследование инцидента находится на контроле местного департамента здравоохранения и правоохранительных органов.

Ранее в Индии во время похорон 55-летний мужчина, которого хотели предать земле, внезапно ожил и покачал головой.

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