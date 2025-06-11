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Фонд обязательного медстрахования обеспечит помощь бойцам СВО

Мишустин поручил ФОМС помогать участникам СВО в вопросах медпомощи
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Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам специальной военной операции (СВО) во всех вопросах, связанных с оказанием медицинской помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин 11 июня провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным.

Председатель правительства уточнил, что вопросы медпомощи, а именно диспансеризации, реабилитации, должны быть на постоянном контроле, в том числе сотрудников ФОМС.

2 июня Мишустин сообщил, что правительство России подготовило план, который поможет ветеранам СВО в поиске работы или получении новой профессии.

10 марта этого года президент России Владимир Путин поручил Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее в России предложили ввести еще одну льготу для участников СВО.

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