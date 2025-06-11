Мексика и США близки к соглашению по снижению пошлин на сталь

Bloomberg: Мексика и США близки к соглашению по пошлинам на сталь

Мексика и США близки к заключению соглашения по снижению пошлин на импорт стали. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет не о полной отмене торговых тарифов на металл из Мексики. По данным собеседника агентства, свободными от пошлин будут лишь «поставки в объемах ниже исторической нормы».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Однако на следующий день Апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о пошлинах.

Ранее стало известно, какие американские пошлины не будут заблокированы по решению суда.