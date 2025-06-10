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Потолок цен на российскую нефть предложили снизить до $45

ЕК предложила понизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45
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Максим Богодвид/РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) предложила понизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45. Об этом сообщила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, передает «Интерфакс».

ЕК впервые предлагает установить запрет на транзакции с «Северным потоком» и «Северным потоком 2». Глава ЕК пояснила, что это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно с этими газопроводами.

При этом она подчеркнула, что введение мер по снижению цены на нефть относится и к компетенции «Большой семерки» (G7).

Кроме того, комиссия хочет запретить импорт нефтепродуктов, в основе которых лежит российская нефть.

Накануне газета Politico сообщила, что Европейский союз может 20 июня провести голосование по новому, 18-му пакету санкций против России, если ему удастся согласовать позицию с Соединенными Штатами.

В новом пакете в первую очередь идет речь о потолке цен на нефть, также обсуждаются экономические ограничения в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе, рассказала глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее Зеленский призвал не ждать, сколько продержится Украина, а давить на Россию.

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