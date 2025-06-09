В Казахстане рассказали, когда выберут партнера по строительству АЭС

В Казахстане заявили, что выберут партнера по строительству АЭС в июне

Казахстан выберет партнера по строительству первой в стране атомной электростанции (АЭС) в июне 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные энергетические станции» Ернат Бердигулов, передает издание zakon.kz.

В качестве возможного поставщика ядерных технологий власти Казахстана в настоящее время рассматривают четырех основных кандидатов: китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, «Росатом» и французская EDF.

«В рамках озвученных ранее планов срок принятия решения по выбору вендора — июнь текущего года. Мы двигаемся по графику», — уточнил Бердигулов.

В феврале вступило в силу постановление правительства Казахстана, которое утвердило Жамбылский район Алма-Атинской области местом строительства первой АЭС в республике. На реализацию проекта власти страны намерены направить $11,2 млрд.

Ранее Путин оценил строительство Курской АЭС-2.