Казахстан утвердил место строительства первой АЭС

Местом строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане утвержден Жамбылский район Алма-Атинской области. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром республики Олжасом Бектеновым.

Постановление было принято 30 декабря 2024 года и 25 февраля вступило в силу.

В 2022 году минэнерго Казахстана сообщило, что АЭС планируют построить к 2035 году. На это власти страны направят $11,2 млрд. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли корпорация «Росатом», южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. Астана рассчитывает, что строительство и эксплуатацию АЭС возьмет на себя международный консорциум, генеральным оператором которого выступит Казахстан.

На сайте казахстанского правительства также сообщается, что 25 февраля премьер-министр республики Бектенов и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, нефти, газа и инфраструктуры. Помимо прочего, они обсудили вопросы строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Ранее власти Казахстана поручили приступить к созданию ядерного кластера.