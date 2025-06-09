Мосбиржа начнет публиковать индекс биткоина

Московская биржа начнет рассчитывать и публиковать индекс биткоина, основываясь на данных крупнейших криптовалютных бирж. Информация об этом появилась на сайте организации.

«10 июня 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового Индекса МосБиржи ПФИ Биткоина. Код индекса — MOEXBTC», — говорится в сообщении.

Информацию о стоимости свопов и бессрочных фьючерсов на пару BTCUSDT будут брать с площадок Bitget, OKX, Bybit и Binance. Отмечается, что индекс будет представлять собой средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов, которые, в свою очередь, будут рассчитывать каждый квартал, опираясь на торговые объемы бирж.

Обновлять индекс будут ежедневно в 12:30 мск.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отмечала, что вложения граждан в криптовалюту, достигшие уже 10 трлн рублей, говорят, что без регулирования этой сферы уже не обойтись.

Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима. При этом она отметила, что ЦБ даст возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюты на российском рынке.

Ранее Мосбиржа запустила торги фьючерсами на биткоин.