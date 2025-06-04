Мосбиржа запустила торги фьючерсами на биткоин

Московская биржа с 4 июня запустила торги фьючерсом, привязанным к стоимости криптовалют (Bitcoin Trust ETF), следует из торговых данных.

Торги на Мосбирже начались в 10:00 по московскому времени. Первый фьючерс открылся на уровне $65.

Отмечается, что торги будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева отмечала, что вложения граждан в криптовалюту, достигшие уже 10 трлн рублей, говорят, что без регулирования этой сферы уже не обойтись.

Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима. При этом она отметила, что ЦБ даст возможность особо квалифицированным инвесторам осуществлять инвестиции в криптовалюты на российском рынке.

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту.