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Путин подписал закон, связанный с регулированием гостиничных услуг

Путин расширил полномочия правительства по регулированию гостиничных услуг
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Depositphotos

Правительство Российской Федерации теперь сможет устанавливать виды и условия бронирования при утверждении правил предоставления гостиничных услуг. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения были внесены в закон «Об основах туристической деятельности в РФ». Из документа следует, что кабинет министров будет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования. Также при необходимости правительство будет устанавливать правила предоставления услуг иных средств размещения, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования.

До этого Путин поручил правительству обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан РФ в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения.

Ранее в России начали инвестировать в покупку номеров в отелях.

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