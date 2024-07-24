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Путин поручил обеспечить возможность заселения в отели по водительским правам

Путин поручил разрешить с лета 2025 года заселять в отели по водительским правам

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан РФ в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения», — сказано в перечне поручений.

В июне о возможности в ближайшее время заселяться в отели, гостиницы и объекты размещения по водительским правам заявлял министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, в России постоянно растет внутренний автомобильный туризм. При этом в 2024 году внутренний пассажиропоток может составить 90 млн турпоездок, показав рост в 8% по сравнению с прошлым годом.

В конце мая Путин поручил правительству до 1 августа 2024 года представить предложения по вопросу совершенствования транспортной инфраструктуры для развития туризма на территории Крыма.

Ранее россиянам объяснили, куда пожаловаться на плохой сервис в курортной гостинице.

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