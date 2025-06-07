В России начали инвестировать в покупку номеров в отелях

Рынок курортной недвижимости в России показывает устойчивый рост. Все больше инвесторов рассматривают покупку номеров в отелях как способ получения пассивного дохода на фоне развития внутреннего туризма. Как устроена эта модель и какую доходность она может обеспечить, «Газете.Ru» рассказала Юлия Хлуднева, основатель и CEO Nedvex, разработчика IT платформы для профессионалов рынка недвижимости.

Спрос на внутренний туризм начал расти после 2020 года из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений на международные перелеты. Геополитические изменения 2022 года окончательно переориентировали состоятельных россиян на отечественные курорты. Сочи стал важным центром не только для отдыха, но и для деловых мероприятий.

В Европе покупка и сдача в аренду гостиничных номеров в курортных городах уже распространена. В России это направление только начинает развиваться, но показывает высокие темпы роста. По данным исследования рынка элитной недвижимости, в 2023 году объемы аренды в элитном сегменте Сочи выросли на 25%, а ставки — на 50%, пояснила она.

Схема работает так: инвестор приобретает номер в курортном отеле и передает управление гостиничному оператору. Владелец может использовать номер для личного отдыха несколько недель в году, остальное время объект сдается туристам. Управляющая компания обеспечивает обслуживание жилья, а гостиничный оператор — сервис в отеле, бронирование и загрузку.

На рынке Сочи эта модель успешно себя зарекомендовала и показывает впечатляющую доходность уже несколько лет. Цифры сильно зависят от точки входа в проект. Есть кейсы, когда инвесторы зарабатывали более 250% доходности. По уже сданным проектам компании среднегодовой доход собственника может достигать 5 млн рублей.

Основные преимущества включают получение регулярного пассивного дохода, профессиональное управление без участия владельца, возможность личного использования, рост стоимости объекта и диверсификацию активов.

Среди рисков эксперты выделяют зависимость от туристического потока, сезонность доходов, качество управляющей компании и изменения законодательства. Однако эти риски могут быть минимизированы, если девелопер добросовестный и может продемонстрировать успешные реализованные кейсы. Сезонность решается сервисами вроде шаттла до гор и подогреваемого бассейна.

Основные покупатели — семейные пары 35-60 лет из Москвы, Петербурга и крупных региональных центров. Это предприниматели, топ-менеджеры IT-компаний, владельцы бизнеса. Много семей с детьми из Сибири и северных регионов.

По наблюдениям участников рынка, основные мотивы покупателей различаются: часть рассматривает приобретение для личного использования, остальные — как инвестицию. Многие ищут альтернативу зарубежным курортам и способ сохранить капитал в нестабильные времена.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на курортную недвижимость из-за ограниченности земли в Сочи и растущего спроса. Правительство инвестирует 586 млрд рублей в развитие региона до 2030 года, включая новые пляжи, парки и горнолыжные трассы.

Ранее были названы два главных тренда в инвестировании в 2025 году.