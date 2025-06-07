В Госдуме призвали госкомпании снижать тарифы вслед за ключевой ставкой

Госкомпании на фоне снижения ключевой ставки Центрального банка должны снизить тарифы, которые тормозят экономическое развитие. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Хорошо, что здравые аргументы предпринимателей руководство ЦБ услышало. <...> Но реальная польза для экономики будет, если примеру ЦБ последуют госкомпании и начнут снижать тарифы. Цены на бензин, электричество и тарифы РЖД тормозят развитие так же, как дорогие кредиты», — считает он.

На заседании 6 июня Центральный банк впервые с 2022 года снизил ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, доведя ее до уровня 20%. Это решение совпало с ожиданиями финансового сообщества. Ряд специалистов охарактеризовали данный шаг как исторический, подчеркнув его положительное влияние как на участников рынка, так и на бизнес-среду. Эксперты, опрошенные изданием «Газета.Ru», прогнозируют сокращение ставок по депозитам и кредитам, а также умеренное ослабление рубля в среднесрочной перспективе.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может быть увеличена в случае, если инфляция перестанет уверенно снижаться или начнет расти.

Ранее Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу.