Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки

Ключевая ставка может быть увеличена в случае, если инфляция перестанет уверенно снижаться или начнет расти. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Если процесс устойчивого снижения инфляции остановится, а тем более пойдет в обратную сторону, повышение ключевой ставки вполне возможно», — отметила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Она также подчеркнула, что для продолжения снижения инфляции необходимо сохранять жесткие денежно-кредитные условия. При этом, по ее мнению, снижение ставки допустимо, если одновременно наблюдается уменьшение инфляции и снижаются инфляционные ожидания.

Дальнейшие решения Центробанка будут ориентированы на достижение целевого уровня инфляции около 4% в следующем году, добавила глава регулятора.

На заседании 6 июня Центральный банк впервые с 2022 года снизил ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, доведя ее до уровня 20%. Это решение совпало с ожиданиями финансового сообщества. Ряд специалистов охарактеризовали данный шаг как исторический, подчеркнув его положительное влияние как на участников рынка, так и на бизнес-среду. Эксперты, опрошенные изданием «Газета.Ru», прогнозируют сокращение ставок по депозитам и кредитам, а также умеренное ослабление рубля в среднесрочной перспективе.

Ранее Матвиенко назвала снижение ключевой ставки позитивным сигналом бизнесу.