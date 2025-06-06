В ЦБ оценили финансовое состояние российских компаний

В настоящее время ситуация с финансовым состоянием российских компаний остается устойчивой. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, передает сайт регулятора.

«Рисков финансовой стабильности, рисков серьезного ухудшения или снижения системной устойчивости предприятий реального сектора мы не видим. Это не было каким-то отдельным фактором для принятия нами решения [по ключевой ставке]», — сказала глава регулятора.

Также Набиуллина заявила, что рост цен на продукты питания замедлился. При этом услуги продолжают стремительно дорожать, отметила глава ЦБ.

Помимо этого, глава регулятора сообщила, что высокий уровень ключевой ставки привел к существенному замедлению инфляции. По ее словам, рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но при этом у регулятора стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов.

Ранее Набиуллина намекнула, что россиян ждет улучшение инфляционной ситуации.