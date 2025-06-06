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В ЦБ РФ заявили о замедлении инфляции из-за высокого уровня ключевой ставки

Набиуллина: высокий уровень ключевой ставки привел к замедлению инфляции
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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что высокий уровень ключевой ставки привел к существенному замедлению инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ЦБ РФ отметила, что рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но при этом у регулятора стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов.

По словам Набиуллиной, сегодняшнее решение о снижении ключевой ставки не означает смягчения денежно-кредитных условий. Она подчеркнула, что ЦБ РФ сейчас больше всего беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%.

Согласно пресс-релизу ЦБ, темпы инфляции в стране замедляются, это следует из апрельских данных. Так, с поправкой на сезонность, темп прироста цен снизился до 6,2% в годовом выражении после среднего значения 8,2% в первом квартале. Базовая инфляция замедлилась до 4,4% против 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 5,5–7,5% в годовом исчислении.

Ранее были спрогнозированы доходы по вкладам после заседания ЦБ по ключевой ставке.

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