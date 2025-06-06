Набиуллина заявила о замедлении роста цен на продукты питания

Рост цен на продукты питания замедлился, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая с заявлением после снижения ключевой ставки. Слова главы регулятора приводит Telegram-канал Банк России.

«Текущие темпы роста цен на продукты питания в целом замедлились, пусть и меньшими темпами, чем на непродовольственные товары», — сообщила председатель Банка России.

При этом услуги продолжают стремительно дорожать, отметила Набиуллина.

Также глава регулятора сообщила, что высокий уровень ключевой ставки привел к существенному замедлению инфляции. По ее словам, рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но при этом у регулятора стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Согласно пресс-релизу ЦБ, темпы инфляции в стране замедляются, это следует из апрельских данных.

Ранее Центробанк РФ спрогнозировал уровень инфляции в следующем году.