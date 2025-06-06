Экономист назвал «историческим» решение ЦБ по ключевой ставке

Решение ЦБ снизить ключевую ставку с 21% до 20% является историческим. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин.

«Сегодня исторический день: начался период смягчения денежно-кредитной политики. Я очень рад, что сегодня мы увидели снижение ключевой ставки: это однозначно является позитивным сигналом финансовому рынку и всему предпринимательскому сообществу», — отметил экономист.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку впервые с 2022 года — сразу на 100 базисных пунктов, до 20%. Регулятор пояснил, что инфляционное давление в российской экономике, включая его устойчивые компоненты, продолжает снижаться. Хотя внутренний спрос все еще превышает производственные возможности, экономика постепенно возвращается к более сбалансированному росту. Банк России планирует и далее придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, необходимой для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году. Это означает, что повышенная ключевая ставка сохранится на длительный срок. При этом дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция и как меняются ожидания населения и бизнеса.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ожидать после снижения ключевой ставки ЦБ.