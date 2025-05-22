В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

ЦБ: международные резервы России сократились почти на $20 млрд за неделю

Международные резервы РФ сократились на $19,8 млрд в период с 9 по 16 мая. Об этом говорится в комментарии Центрального банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 16 мая 2025 года составили $667,5 млрд США, сократившись за неделю на $19,8 млрд США, или на 2,9%, главным образом из-за отрицательной переоценки», — говорится в сообщении.

5 мая данные Банка России показали, что с 18 по 25 апреля международные резервы России уменьшились на 0,5%, достигнув отметки в $677,8 млрд. Снижение резервов, составившее $3,5 млрд, было обусловлено в основном отрицательной переоценкой активов.

При этом международные резервы России на 18 апреля 2025 года составили $681,3 млрд. Показатель увеличился за неделю на $25,5 млрд.

Ранее в РФ зафиксировали рекордный рост стоимости золотых резервов.