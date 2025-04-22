Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота преодолела отметку в $3500 на бирже Comex

Стоимость золота выросла на 4,59%, обновив исторический рекорд и превысив $3500 за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 06:35 по московскому времени, цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex росла на 4,59%, до $3500,1 за унцию.

До этого стоимость золота на Comex установила другой исторический рекорд. Стоимость золота выросла на 1,72%, обновив исторический рекорд и превысив $3450 за тройскую унцию.

3 апреля стоимость золота на Comex также обновила рекорд. За время торгов фьючерсы на поставку драгоценного металла впервые достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма).

После этого стоимость золотых резервов РФ также обновила рекорд, достигнув $229 млрд.

Ранее в Шереметьево иностранец пытался контрабандой провезти цепь за 8,6 млн рублей.