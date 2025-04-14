Россиянам рассказали о рисках вложения в золото

Вложения в золото чреваты тремя рисками, заявил «Газете.Ru» финансовый аналитик, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Артем Ганичев.

«В 2024 году доходность инвестиций в золото составила 44,6%. Такой рост привлекает инвесторов, и банки активно предлагают клиентам вкладываться в драгоценный металл, не всегда предупреждая о возможных подводных камнях. Первый риск вложений в золото — это сильные колебания цены. Золото — волатильный актив, его стоимость может резко меняться», — отметил Ганичев.

Он пояснил, что в 2022 году цена золота упала на 50% за 4 месяца (с 6 тыс. до 3 тыс. рублей за грамм), а в 2024 году с июля по декабрь золото подорожало на 38%.

Второй риск — это высокие комиссии банков. Эксперт сказал, что многие банки предлагают клиентам инвестировать в золото с помощью обезличенного металлического счета (ОМС). Финансист подчеркнул, что банки при этом зарабатывают на спреде — разнице между биржевой ценой и курсом, по которому клиент покупает или продает золото. В некоторых крупных банках комиссия достигает 5% при покупке и продаже, уточнил эксперт. Из-за этого реальная доходность инвестиций снижается, а в некоторых случаях сделка может оказаться убыточной, отметил Ганичев.

Третий риск — это зависимость цен на золото от курса доллара. Финансист пояснил, что цена золота формируется в долларах (ее определяет Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов, LBMA). Поэтому на стоимость металла в рублях влияет не только спрос и предложение, но и курс рубля к доллару, уточнил эксперт. Он добавил, что, если цена золота в долларах растет, укрепление рубля может нивелировать прибыль.

Ганичев заключил, что золото это не сберегательный, а спекулятивный и высокорисковый актив, который подходит далеко не всем.

На 10 апреля 2025 года ЦБ установил учетную цену золота на уровне 8 346,42 рубля за грамм. В банках можно купить грамм золота за более чем 9 тыс. рублей.

Ранее золото резко подорожало.