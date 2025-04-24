Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Международные резервы РФ увеличились на $25,5 млрд

ЦБ: международные резервы России составили $681,3 млрд
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Международные резервы России на 18 апреля 2025 года составили $681,3 млрд, увеличившись за неделю на $25,5 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

По состоянию на 11 апреля международные резервы составляли $655,8 млрд.

В апреле международные резервы России выросли на $12,4 млрд, достигнув $658 млрд. До этого объем резервов достигал $645,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении российского Центрального банка и правительства. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.

В январе стало известно, что Россия в 2024 году заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов.

Ранее в России зафиксировали рекордный рост стоимости золотых резервов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами