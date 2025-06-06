Финансист раскрыла, какой стаж поможет увеличить пенсию

Некоторые виды трудового стажа могут увеличить вашу пенсию. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, северный и льготный трудовой стаж дают прибавку к пенсии. Первый получается за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных регионах, второй — за особо тяжелые или вредные условия труда.

Финогенова добавила, что на размер пенсии влияет работа в сельской местности на протяжении не менее 30 лет, а также советский и «дореформенный» стаж. Все они учитываются при расчете выплат в индивидуальном порядке.

Накануне доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что некоторые россияне получат пенсию в июне раньше обычного срока.

Он пояснил, что изменения связаны с наличием выходных дней с 12 по 15 июня. По его словам, если пенсионер получает выплаты в эти дни, то ему начислят их 10–11 июня (до наступления праздничных дней). Эксперт добавил, что тем, кто получает их в отделении Почты России или с помощью почтальона, дату лучше уточнить там.

Ранее был назван размер пенсии за выслугу лет.