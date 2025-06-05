Назван размер пенсии за выслугу лет

Пенсия россиян за выслугу лет может превышать 50 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

По его словам, пенсию по выслуге лет получают порядка 2,7 млн россиян. Такая мера поддержки предусмотрена для отдельных категорий граждан — государственных служащих, военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур. Право на выплату появляется при достижении установленного срока службы.

«Военным требуется от 20 лет. Если есть смешанный стаж — общий срок от 25 лет, при этом больше половины должно приходиться на службу. У гражданских служащих минимальный срок — 15 лет. Размер зависит от оклада, длительности работы и занимаемой должности. Например, у федерального служащего со средней зарплатой 70 тыс. рублей и стажем 20 лет пенсия составит около 31,5 тыс. рублей. Военнослужащий с выслугой 25 лет в звании подполковника и денежным довольствием 85 тыс. рублей будет получать пенсию в размере примерно 55 тыс. рублей. У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать 50 тыс. рублей», — сказал Никитин.

Он добавил, что минимальные суммы пенсии по выслуге лет близки к прожиточному минимуму, который в 2025 году составляет 15,25 тыс. рублей. Конкретное значение зависит от региона.

Никитин заключил, что к сумме за выслугу лет прибавляется страховая часть, которая на сегодняшний день составляет 8,9 тыс. рублей. У военнослужащих страховая пенсия назначается отдельно при достижении пенсионного возраста, а у гражданских — входит в состав обычной пенсии.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме призвали изменить правила пенсионного обеспечения россиян.