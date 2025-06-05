Россиянам рассказали о переносе срока выплаты пенсий в июне

Некоторые россияне получат пенсию в июне раньше обычного срока. Об этом aif.ru сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что изменения связаны с наличием выходных дней с 12 по 15 июня. По его словам, если пенсионер получает выплаты в эти дни, то ему начислят их 10–11 июня (до наступления праздничных дней). Эксперт добавил, что тем, кто получает их в отделении Почты России или с помощью почтальона, дату лучше уточнить там.

«В любом случае, при совпадении выходного дня с днем выплаты пенсии ее выплатят заранее. Для этого не нужно подавать какие-либо заявления: досрочная выплата производится на основании имеющихся в Социальном фонде России данных о дате получения», — заключил Балынин.

Социальный фонд до этого выяснил, что средняя пенсия у женщин в России выше, чем у мужчин. Уточняется, что средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249,58 рубля в месяц, в то время как мужчин — 23 028,33 рубля в месяц. На данный момент страховые пенсии по старости получают 33 379 424 россиянина, по инвалидности — еще 2 193 963 человека, а по потере кормильца — 1 456 262 гражданина России.

Ранее был назван размер пенсии за выслугу лет.