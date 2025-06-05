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Производители сигарет продвигают «белый снюс» из-за падения продаж

FT: табачные гиганты из-за падения рынка сигарет продвигают «белый снюс»
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Крупные табачные производители активно продвигают «белый снюс» из-за падения продаж сигарет. Об этом пишет Financial Times (FT).

Отмечается, что производители фиксируют снижение спроса на сигареты и табак в целом. Чтобы сохранить прибыль, они активно инвестируют в производство «белого снюса» — подушечек на основе синтетического никотина.

Медики выражают опасения, так как вред от такой формы употребления никотина не изучен до конца. «Белый снюс» может представлять большую угрозу, нежели употребление классического табака.

До этого «Коммерсантъ» писал, что налоговая служба может обанкротить «Универсальную сигаретную мануфактуру» (УСМ) из-за долга в ₽1 млрд. Возможной причиной появления такого долга называют неуплату компанией акцизных платежей. Денежные средства компании арестованы.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский заявил «Газете.Ru», что среди депутатов и правительства сформировался консенсус по инициативе полного запрета вейпов.

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