Россиянам объяснили, как решить проблему с курящими в подъезде соседями

Законодательство прямо запрещает курение в местах общего пользования многоквартирных домов. В подъездах, лифтах, коридорах, технических помещениях и на лестничных клетках курить нельзя. За нарушение предусмотрена административная ответственность, которая выражается в штрафе. Однако на практике пресечь подобные правонарушения бывает непросто, поскольку требуется доказательная база и обращение в надзорные органы, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Первый шаг — попробовать решить вопрос мирным путем. Стоит объяснить соседу, что его привычка доставляет дискомфорт, особенно если дым проникает в квартиры или задерживается в плохо проветриваемых местах. Можно также разместить в подъезде предупреждающие объявления с указанием статьи закона, запрещающей курение в местах общего пользования. Иногда такой простой способ помогает, особенно если курильщик осознает, что его действия причиняют неудобства окружающим», — объяснил он.

Если разговоры не приводят к результату, необходимо зафиксировать факт нарушения. В качестве доказательств можно использовать видеозапись, фотографии или свидетельские показания других соседей. Важно, чтобы запись содержала дату и время, а также позволяла идентифицировать нарушителя. При наличии системы видеонаблюдения можно запросить доступ к архиву записей у управляющей компании.

«Далее следует направить жалобу в полицию или к участковому. Заявление пишется в свободной форме, где необходимо указать личные данные заявителя, описание ситуации, известные сведения о нарушителе и просьбу о принятии мер. Обращение подается в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя с отметкой о приёме. Важно приложить собранные доказательства, так как без них привлечь нарушителя к ответственности будет сложнее», — отметил эксперт.

Кроме полиции можно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение санитарных норм, если табачный дым систематически проникает в жилые помещения. В некоторых случаях это может стать основанием для проведения проверки вентиляционной системы дома, что является дополнительным механизмом воздействия на нарушителя. Также можно уведомить управляющую компанию, особенно если нарушение совершается арендаторами — в этом случае собственник жилья может быть привлечен к решению проблемы.

«Если жалобы не приводят к результату, можно обратиться в прокуратуру с заявлением о бездействии полиции или управляющей компании. В случаях, когда табачный дым причиняет вред здоровью или создает серьезные неудобства, пострадавший имеет право обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда. Судебная практика по таким делам неоднозначна, однако наличие доказательств и показаний свидетелей значительно повышает шансы на положительное решение», — подчеркнул специалист.

Борьба с курением в подъезде требует последовательного подхода: от личных переговоров до обращения в надзорные органы. Чем больше доказательств удастся собрать, тем выше вероятность привлечения нарушителя к ответственности.

«В случае систематического игнорирования запретов судебное разбирательство становится эффективным способом защиты прав жильцов, особенно если нарушение сопровождается доказуемыми материальными или моральными потерями», — резюмировал он.

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