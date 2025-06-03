В Госдуме хотят запретить вейпы к началу августа

В Госдуме заявили, что дети в России курят вейпы при родителях

Среди депутатов и правительства сформировался консенсус по инициативе полного запрета вейпов, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский. По его словам, в Госдуме хотели бы принять запрет в этой сессии — до 3 августа.

«Полный запрет вейпов — абсолютно своевременная и необходимая мера. В Государственной думе эта инициатива обсуждается давно, и мы видим, что сейчас сформировался консенсус: как среди депутатов, так и в правительстве. Безусловно, мы будем стремиться принять соответствующий законопроект в рамках текущей весенней сессии. Но важно соблюсти все установленные законодательные процедуры. Если удастся оперативно внести и рассмотреть документ, закон может быть принят уже в ближайшее время», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что сегодня вейпы воспринимаются частью общества, как безобидная альтернатива сигаретам. И заявил, что россияне не осознают вред, который причиняют вейпы организму.

«К сожалению, не редки случаи, когда по улице идет семья с подростками, и дети прямо при родителях курят вейпы. Это говорит о том, что даже взрослые не до конца осознают вред такой продукции для здоровья, особенно для детей и молодежи, среди которых она наиболее популярна. Это иллюзия безвредности, которая играет против здоровья будущих поколений», — сказал Козловский.

Он также заявил, что угроза роста нелегального оборота существует при любом запрете, но наличие закона позволит правоохранителям пресечь незаконную торговлю. Козловский считает, что существующий закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним не работает в полной мере.

«Поэтому логичным и необходимым шагом становится полный запрет их продажи. Это вопрос защиты здоровья нации, и я полностью поддерживаю эту инициативу», — заключил он.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов поддержал инициативу Минздрава по запрету продажи вейпов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ждут соответствующую инициативу от правительства РФ. И готовы голосовать за запрет.

Ранее стало известно, что в Британии запретят одноразовые вейпы.