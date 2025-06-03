На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Госдуме хотят запретить вейпы к началу августа

В Госдуме заявили, что дети в России курят вейпы при родителях
close
Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

Среди депутатов и правительства сформировался консенсус по инициативе полного запрета вейпов, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский. По его словам, в Госдуме хотели бы принять запрет в этой сессии — до 3 августа.

«Полный запрет вейпов — абсолютно своевременная и необходимая мера. В Государственной думе эта инициатива обсуждается давно, и мы видим, что сейчас сформировался консенсус: как среди депутатов, так и в правительстве. Безусловно, мы будем стремиться принять соответствующий законопроект в рамках текущей весенней сессии. Но важно соблюсти все установленные законодательные процедуры. Если удастся оперативно внести и рассмотреть документ, закон может быть принят уже в ближайшее время», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что сегодня вейпы воспринимаются частью общества, как безобидная альтернатива сигаретам. И заявил, что россияне не осознают вред, который причиняют вейпы организму.

«К сожалению, не редки случаи, когда по улице идет семья с подростками, и дети прямо при родителях курят вейпы. Это говорит о том, что даже взрослые не до конца осознают вред такой продукции для здоровья, особенно для детей и молодежи, среди которых она наиболее популярна. Это иллюзия безвредности, которая играет против здоровья будущих поколений», — сказал Козловский.

Он также заявил, что угроза роста нелегального оборота существует при любом запрете, но наличие закона позволит правоохранителям пресечь незаконную торговлю. Козловский считает, что существующий закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним не работает в полной мере.

«Поэтому логичным и необходимым шагом становится полный запрет их продажи. Это вопрос защиты здоровья нации, и я полностью поддерживаю эту инициативу», — заключил он.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов поддержал инициативу Минздрава по запрету продажи вейпов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ждут соответствующую инициативу от правительства РФ. И готовы голосовать за запрет.

Ранее стало известно, что в Британии запретят одноразовые вейпы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами