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Российская табачная компания накопила долг в 1 млрд рублей

«Ъ»: «Универсальную сигаретную мануфактуру» могут обанкротить за долг в ₽1 млрд
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Nan Tun Nay/Shutterstock/FOTODOM

Налоговая служба может обанкротить «Универсальную сигаретную мануфактуру» (УСМ) из-за долга в ₽1 млрд. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Возможной причиной появления такого долга называют неуплату компанией акцизных платежей. Сейчас денежные средства компании арестованы.

99% акций УСМ принадлежит зарегистрированной в США Kem International Corp. Компания производит сигареты K.Ritter, Kaori, LF, Dakota и другие. Масштабы производства составляют 950 млн сигарет в месяц.

До этого Минэнерго РФ предупредило о риске массовых банкротств угольных предприятий.

25 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании Kpler писала, что поставки российского энергетического угля в Китай за 20 дней марта рухнули на 49% относительно аналогичного периода 2024 года.

Ранее юрист рассказал о последствиях банкротства для россиян.

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