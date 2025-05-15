Индекс Мосбиржи обвалился на фоне новостей о переговорах в Стамбуле. Что напугало инвесторов?

Индекс Мосбиржи рухнул после утверждения делегации для переговоров в Стамбуле

Индекс Мосбиржи резко просел вечером 14 мая после публикации состава российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле. Рынок отреагировал падением более чем на 2%. Одновременно с этим вырос спрос на доллар. Участники торгов опасаются, что дипломатический прорыв не состоится.

Вечером 14 мая индекс Мосбиржи (IMOEX2), который отражает динамику торгов на основной и вечерней сессиях, резко ускорил снижение после публикации списка переговорщиков, утвержденных президентом Владимиром Путиным для встречи в Стамбуле 15 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 22:55 мск индекс находился на уровне 2918 пунктов, но уже через 15 минут снизился до 2872, потеряв 1,55%. К 23:46 падение ускорилось — минус 2,16% к закрытию предыдущего дня, до отметки 2863 пунктов. Это минимальное значение с 8 мая.

На фоне снижения индекса усилился спрос на доллар: фьючерс на доллар-рубль (контракт Si) вечером подорожал до 83,067 рублей — это на 0,63% выше уровня предыдущего дня и почти на три рубля выше официального курса ЦБ на 15 мая.

Российский фондовый рынок закрылся в среду снижением — инвесторы фиксировали прибыль по акциям, ранее достигшим локальных пиков. Причинами давления стали падение цен на нефть и ожидание встречи между Россией и Украиной. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2925 пунктов.

Рынок в ожидании переговоров

На рынке давно росли ожидания относительно возможного перемирия или хотя бы снижения напряженности. По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, позитив последних месяцев во многом был основан на надежде на прогресс в мирных инициативах. Однако публикация состава делегации вызвала сомнения в перспективах переговоров, что сразу отразилось на котировках.

«В настоящее время внимание инвесторов и участников рынка приковано к предстоящим в четверг переговорам. Не исключено, что ожидания инвесторов, на которых был сформирован позитив последних недель и месяцев, могут не оправдаться или оправдаться не в полной мере», — считает он.

Кравченко добавил, что при сохранении в целом спокойного геополитического фона коррекция может быть краткосрочной.

Кремль раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле. Что известно о встрече? Кремль утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, которые состоятся... 15 мая 01:33

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. С предложением о восстановлении контактов Путин выступил 11 мая.

Делегацию, как и в 2022 году, возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также войдут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года.

Темой нынешних переговоров станет обеспечение «надежного и устойчивого урегулирования конфликта» с учетом «первоначальных причин» и признания вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявляли в МИД России.

Президент США Дональд Трамп назвал предстоящую встречу в Турции «очень важной». Сначала он не исключал, что приедет в Стамбул — несмотря на насыщенное расписание в рамках ближневосточного турне, — если это поможет урегулировать конфликт. Однако позднее агентство Reuters сообщило, что Трамп все же не примет участия в переговорах.