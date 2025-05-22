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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев: на следующей неделе курс доллара составит 80 рублей
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Depositphotos

На следующей неделе курс доллара составит 80 рублей, евро — 90 рублей, юань — 11,1 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Рубль может немного ослабнуть ближе к завершению следующей недели. На 26 и 28 числа придутся пики налогового периода, что приведет к укреплению рубля. А когда фискальные платежи останутся позади, уверенности в рубле может поубавиться, и курс доллара к концу мая составит 82 рубля, евро — 92 рубля, юаня — 11,3 рубля. Технически возможно обновление минимумов по валютам до середины будущей недели, но даже если это произойдет, это будет символическим по глубине и очень кратковременным движением. Начало летнего сезона отпусков, перспектива снижения ключевой ставки и оживление импорта вряд ли дадут рублю шанс избежать потери позиций к основным зарубежным валютам», — отметил Шепелев.

21 мая доллар стоил более 80,2 рубля, евро — 91 рубля, юань — 11 рублей. С начала 2025 года рубль подорожал к доллару и юаню примерно на 22%, к евро — примерно на 15%.

Ранее россияне рассказали, ожидают ли они доллар по 100 рублей.

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