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Должники смогут отправить жалобу за нарушение правил взыскания долга

Должники смогут обращаться в ФССП с жалобами на нарушение правил взыскания долга
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Global Look Press

Должники смогут обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с жалобами на нарушение правил взыскания долга. Соответствующий закон одобрили в Совфеде, пишет РИА Новости.

ФССП будет рассматривать информацию из жалоб и принимать меры.

Изменения вносятся в законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженност» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

До этого сообщалось, что ФССП России прорабатывает механизм запрета на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов.

Такое заявление глава ФССП сделал в кулуарах Петербургского международного юридического форума. Также первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук заявил о намерении перекрыть неплательщикам алиментов доступ к порталу «Госуслуги».

Ранее в ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из РФ.

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