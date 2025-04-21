В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из РФ

ФССП: запрет на выезд должников из РФ действует в рамках 9,5 миллиона дел

Запрет на выезд для должников из России в январе — феврале 2025 года охватывает 9,5 миллиона исполнительных производств, что на 3 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ).

«На 1 марта 2025 года действовали постановления о временном ограничении права на выезд для должников в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на 3 миллиона превышает данные на 1 марта 2024 года», — уточнили в ведомстве.

Также в ФССП отметили, что служба не ведет учет должников, а фиксирует количество исполнительных производств. При этом один и тот же должник может иметь несколько открытых производств одновременно.

1 апреля глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что в России чаще всего должниками по кредитам являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет без загранпаспорта, стабильного источника дохода и собственной квартиры.

Ранее ФССП приостановила почти 2 млн исполнительных производств участников СВО.