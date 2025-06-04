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В Петербурге зарегистрировали товарный знак «Корюшка в шоколаде»

В Петербурге начнут продавать корюшку в шоколаде
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Shutterstock/FOTODOM

Товарный знак «Корюшка в шоколаде» для производства сладких сувениров с маринованной рыбой зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Создатель марки Евгений Пен объяснил свою идею создавать сладкие десерты с рыбой.

«Идея этого необычного десерта-сувенира появилась в декабре прошлого года по аналогии с дубайским шоколадом. При этом мне хотелось, чтобы продукт ассоциировался именно с Петербургом», — сказал он.

В плитке шоколада будут вкрапления дегидрированного рыбного суфле, сделанного из маринованного филе корюшки.

Корюшка является одним из символов Северной столицы. Рыба пользуется большим спросом как у местных, так и у туристов.

Недавно президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о «питерском деликатесе», маринованной корюшке, которую готовил его отец Владимир Спиридонович Путин. Он также вспомнил, что отец часто готовил студень.

Ранее в Госдуме предложили признать жареную корюшку нематериальным культурным наследием.

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