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В Госдуме предложили признать жареную корюшку нематериальным культурным наследием

Депутат Милонов: корюшку нужно признать нематериальным культурным наследием
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Жареную корюшку необходимо внести в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Милонов напомнил, что нематериальным культурным наследием в РФ признано множество различных культурных традиций. При этом одним из ключевых элементов истории российской культуры является Санкт-Петербург, а жареная корюшка – это «особое петербургское блюдо», получившее распространение по всей стране, заявил депутат.

«Наш город славен в том числе всевозможными кулинарными и гастрономическими явлениями, обогатившими русскую национальную кухню», — подчеркнул он.

Милонов заявил об особой роли жареной корюшки в жизни Петербурга и всей страны в целом, назвав ее достойной внесения в реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ. Такое решение позволит сохранить и защитить это традиционное блюдо, а также повысит узнаваемость регионального бренда на международном уровне, заключил парламентарий.

До этого почти треть россиян заявили, что считают необходимым включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО холодец. Они напомнили, что это блюдо любил еще сам Петр I, несмотря на то, что холодец был пищей не для царских особ. По мнению жителей РФ, это блюдо вполне могло бы представлять страну. Еще 18% респондентов отдали свой голос за пельмени, 14% — за окрошку, 13% — за квашеную капусту.

В Петербурге ранее заявили о подорожании корюшки.

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