Посол РФ в Сербии заявил, что Россия идет навстречу Белграду в вопросах поставок газа

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия в переговорах с Белградом о газоснабжении делает все, чтобы идти навстречу Белграду. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, ситуацию с поставками топлива в Сербию осложняет закрытие украинской стороной Киевского маршрута. Однако, несмотря на это, Россия готова сотрудничать с Белградом и дальше.

«‎Важно то, что мы в сфере энергетики и вообще в двухстороннем сотрудничестве делаем все, чтобы идти навстречу Сербии и выстраивать отношения на основе взаимных интересов, и, учитывая то обстоятельство, что Сербия – это дружественная, братская страна, и этот фактор немаловажен»‎, - прокомментировал посол.

На днях сообщалось, что Сербия хочет как можно скорее продлить контракт с Россией на поставки газа.

Вице-премьер республики Александр Вулин выразил надежду на то, что продление контракта произойдет как можно скорее. Он отметил, что российская сторона всегда имела добрые намерения в отношении Сербии, всегда была готова помочь. Как и Белград позаботился о том, чтобы поддержать «своих русских братьев».

Вулин напомнил, что Сербия под руководством Александара Вучича — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.