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Бизнес
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На Западе заявили, что Британия попросит США быстро заключить сделку по стали

FT: Британия намерена попросить власти США о быстром заключении сделки по стали
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс попросит США как можно скорее заключить сделку по стали. Об этом пишет Financial Times.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50%.

«Рейнольдс призовет администрацию Дональда Трампа оперативно заключить сделку по уменьшению пошлин на экспорт британской стали до нуля», — сообщает издание.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины.

Ранее эксперты рассказали, чем грозит США приостановка пошлин по решению суда.

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