Эксперты рассказали, чем грозит США приостановка пошлин по решению суда

Приостановка импортных пошлин по решению суда грозит бюджету США потерей $2 трлн и срывом налоговой реформы президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки авторитетных американских экономистов.

«Бюджетные поступления могут сократиться примерно на $2 трлн за 10 лет», — говорится в материале.

По мнению экспертов, даже временная приостановка американских пошлин способна осложнить реализацию фискальной повестки Белого дома и усугубить проблему дефицита бюджета.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Однако на следующий день Апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о пошлинах.

Ранее Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности.