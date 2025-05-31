Сакс: США не особо выиграют от сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Сделка с Украиной по редкоземельным металлам не принесет особой пользы для экономики США. Об этом ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«Мы не знаем — никто точно не знает, — какие именно запасы там (на Украине. — «Газета.Ru») есть, насколько рентабельно их добывать, сколько лет на это потребуется, как будет налажена переработка и очистка этих металлов. Думаю, вокруг украинских горнодобывающих активов много шумихи», — сказал экономист.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что республика не утратит контроль над ресурсами в результате сделки. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее на Украине обвинили Зеленского в продаже всего, что есть у страны.