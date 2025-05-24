Депутат Рады Дубинский: Зеленский продал все, что есть у Украины

Украинский президент Владимир Зеленский продал абсолютно все, что есть у Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский продал все — от Христа до земли и недр, ну и народом тоже поторговал, отправив на бойню», — написал он.

Депутат напомнил, что секретные протоколы к сделке с США так и не были обнародованы.

В начале мая Верховная рада ратифицировала соглашение о минералах, которое ранее подписали США и Украина. Депутаты одобрили соглашения единогласно.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны. У США будет абсолютный приоритет по управлению средствами фонда.

Ранее журналист из Нидерландов заявил о превращении Украины в колонию.