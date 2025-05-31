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В Германии вновь подняли вопрос возвращения золотого запаса из США

Reuters: в Германии боятся лишиться золотого запаса из-за политики Трампа
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Германии боятся лишиться золотого запаса, размещенного в хранилищах на территории Соединенных Штатов, из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на европейских политиков.

Уточняется, что опасения властей Германии вызывают нападки Трампа на Федеральную резервную систему США. На территории Соединенных Штатов в данный момент хранятся около 1250 тонн немецкого золота.

«Трамп непредсказуем, и нельзя исключать, что когда-нибудь он предложит новые идеи, как обращаться с иностранными золотыми резервами», — заявил депутат Европарламента Маркус Фербер от Германии.

Он добавил, что США перестали быть надежным партнером для Германии и Европы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доверие к Европе и США будет подорвано, если они не смогут добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Захарова не поверила словам Макрона о мире на Украине.

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