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Профессор Сакс считает, что РФ пошли во благо трудности из-за санкций

Профессор Сакс: санкции против России укрепили ее экономику
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Shutterstock

Санкции нанесли России «определенный ущерб», но укрепили ее экономику. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

Экономист назвал очевидным, что антироссийские санкции не разрушили экономику страны.

«Они не дали тех результатов, которых ожидали западные правительства. Они не нанесли огромного ущерба, а в каком-то смысле даже укрепили российскую экономику», — считает Сакс.

По его словам, введенные ограничения оказали негативное влияние на РФ, но под их влиянием укрепились отношения с Китаем и Индией, а многие отрасли, в которых ранее Россия зависела от импорта, «были усилены за счет внутреннего экономического роста».

30 мая Atlantic сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует принять решение по новым антироссийским санкциям после результатов возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

Ранее сообщалось, что Трамп опасается одобрения сенатом санкций против РФ.

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