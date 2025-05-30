Украина отказалась выплачивать платеж в размере $665 млн по госдолгу

Украина пропустит платеж в размере $665 млн по госдолгу, привязанному к экономическому росту, после того как не смогла договориться о его реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами. Об этом пишет Bloomberg.

В прошлом году Украина согласилась с инвесторами снять кросс-дефолтный пункт между так называемыми ВВП-варрантами и ее обычными международными облигациями. Это защищает ее от сценария, в котором дефолт по одному инструменту переносится на другой долг, говорится в публикации.

«Варранты, 20% которых сейчас принадлежат Украине, вознаграждают инвесторов, когда реальный экономический рост превышает 3% в год, а платеж, подлежащий уплате 2 июня, связан с экономическим ростом в 2023 году», — отметило издание.

Однако в пятницу Украина заявила, что мораторий на выплаты по облигациям, введенный в прошлом году, останется в силе до завершения реструктуризации этого долга.

Незадолго до этого бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что дефолт на Украине наступил уже давно, Киев не способен самостоятельно обслуживать свой внешний долг. При этом власти Украины, по оценке экс-депутата, не намерены признавать фактический дефолт страны, потому что это может еще сильнее ударить по финансовой системе государства. Кроме того, для них это «политически было бы неправильно», считает Килинкаров.

В середине мая министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Он уточнил, что в этом году дефицит бюджета составляет $39,3 млрд, и призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в страну.

Ранее экс-премьер Украины предупредил о возможном банкротстве страны.