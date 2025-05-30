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Бизнес
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Крупный немецкий концерн может лишиться 20 тысяч сотрудников

Süddeutsche Zeitung: концерн ThyssenKrupp может сократить 20 тысяч работников
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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Промышленный концерн ThyssenKrupp может сократить до 20 тысяч сотрудников. Об этом сказал газете Süddeutsche Zeitung исполняющий обязанности председателя наблюдательного совета Thyssenkrupp Юрген Кернер.

По данным газеты, предприятие находится на этапе кризиса, и до осени руководство вынуждено принять ряд важных решений.

«‎Эти планы могут оставить без работы более 20 тысяч сотрудников», — сказал Кернер.

Это примерно пятая часть всех сотрудников компании, отметил представитель предприятия.

Thyssenkrupp — один из крупнейших промышленных концернов Германии, открывшийся 17 марта 1999 года. Концерн возник в результате слияния двух компаний: Thyssen AG и Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp.

12 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового финансового кризиса.

До этого, 6 апреля финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев сообщил, что введенные Трампом пошлины могли привести к мировому кризису и ударить в том числе по внутреннему рынку США. При этом, по его словам, страны ЕС и юго-восточной Азии могли пострадать сильнее.

Ранее в Германии оценили последствия тарифов Трампа.

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