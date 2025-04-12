В Германии заявили о риске нового финансового кризиса из-за политики Трампа

Политика президента США Дональда Трампа может ускорить наступление нового финансового кризиса. Об этом заявил лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt.

«Я всегда говорил: следующий финансовый кризис обязательно наступит. Мы просто не знаем, когда и почему. Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис наступит быстрее, чем ожидалось», — сказал политик.

6 апреля финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев сообщил, что введенные Трампом пошлины могли привести к мировому кризису и ударить в том числе по внутреннему рынку США. При этом, по его словам, страны ЕС и юго-восточной Азии могли пострадать сильнее.

В марте глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что торговая политика президента США создает риски для экономики Великобритании. Он отметил, что эти риски «существенны».

Ранее в Германии оценили последствия тарифов Трампа.