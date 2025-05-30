В России отзовут 99 тыс. корейских машин из-за риска возгорания

В России отзовут 99 256 автомобилей Hyundai из-за риска возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщили в Росстандарте.

Отмечается, что речь идет об автомобилях Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe. Данные модели продавались в России с 2010 по 2015 год.

«Причина отзыва транспортных средств: изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке», — говорится в сообщении.

До этого в СМИ появилась информация, что автомобили крупного производителя Mazda стали снова появляться в России в официальном порядке. Однако эта информация позже была опровергнута экс-главой ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олегом Мосеевым.

Производство японских иномарок в России прекратилось еще в марте 2022 года. Позже компания передала свою долю активов компании «Соллерс».

Ранее дочерняя компания Toyota вернула в Россию пять известных моделей.