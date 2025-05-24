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Эксперты опровергли официальные поставки Mazda в Россию

Экс-глава РОАД Мосеев опроверг официальные поставки Mazda в Россию
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Yuri Ocheretyany/Shutterstock/FOTODOM

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев опроверг официальные поставки автомобилей Mazda в Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поставщиком автомобилей является российский дистрибьютор Mazda. Инициатива российского менеджмента. Ну и молодцы! Поставки осуществляются из Китая. Автомобили не локализованы. Интерфейсы на китайском и английском. Про ОТТС, естественно, не вспоминаем», — говорит эксперт.

Мосеев добавил, что первая пробная поставка была летом прошлого года, а с марта 2025 года удалось нарастить их темп. По словам эксперта, гарантия не является классическим продуктом производителя, а сервисным контрактом, покрывающим риски на определенный срок. Помимо этого, российский менеджмент запустил проект по запасным частям MZD.

«Это не классический импорт и гарантия производителя. Но организованный канал поставки классных автомобилей», — подытожил Мосеев.

До этого в СМИ появилась информация, что автомобили крупного производителя Mazda стали снова появляться в России в официальном порядке.

Mazda окончательно прекратила продажи автомобилей в России в 2022 году. Производство на заводах в России было приостановлено в марте 2022 года, а в ноябре компания передала свою долю в совместном предприятии во Владивостоке компании «Соллерс».

Также сообщалось, что мужчина в Екатеринбурге купил Mazda у «перекупа» и она тут же сгорела.

Ранее в России хотят удаленно заблокировать «серые» автомобили Lixiang.

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