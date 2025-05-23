Mazda возобновила продажи авто в РФ

ООО «Мазда Мотор Рус заявило о возобновлении продаж машин Mazda в РФ с гарантией

ООО «Мазда Мотор Рус заявило о возобновлении продаж машин Mazda в РФ с гарантией. Об этом пишет Autonews.ru.

Гарантия будет действовать на автомобили, приобретенные у партнеров официального представительства. Действие гарантии будет заканчиваться спустя три года после покупки или после того, как пробег авто превысит 100 тыс. км, если это произойдет до истечения этого срока.

«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров», — рассказали представители компании.

Mazda окончательно прекратила продажи автомобилей в России в 2022 году. Производство на заводах в России было приостановлено в марте 2022 года, а в ноябре компания передала свою долю в совместном предприятии во Владивостоке компании «Соллерс».

До этого уралец купил Mazda у «перекупа» и она тут же сгорела.

Новый владелец Mazda заплатил за автомобиль 500 тыс. рублей и поехал домой, однако в районе Уралмаш автомобиль загорелся. Мужчина попытался потушить автомобиль, но это ему не удалось. Mazda полностью выгорела.

Ранее японские тюнеры выпустили комплект деталей для переделки Mazda MX-5 в Porsche.