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Бизнес
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Эксперты оценили потери бизнеса из-за пошлин Трампа

Reuters: торговые войны Трампа уже стоили бизнесу более $34 млрд
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Mark Schiefelbein/AP

Торговое противостояние президента США Дональда Трампа с другими странами обошлось американским и мировым компаниям в $34 млрд убытков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ корпоративных отчетов.

Отмечается, что эта сумма будет расти, так как сохраняющаяся неопределенность в отношении торговых пошлин парализует процесс принятия решений в одних из крупнейших компаниях мира.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Однако на следующий день Апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о пошлинах.

Ранее Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности.

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