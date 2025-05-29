В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Совета Федерации РФ Ольга Епифанова.

Она напомнила, что пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая ежегодно определяется правительством.

Епифанова добавила, что стоимость одного индивидуального пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля.

Сенатор подчеркнула, что итоговая сумма пенсии зависит от выработанных лет стажа, количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты.

До этого депутат Государственной думы России Алексей Говырин заявил, что из-за длинных выходных в июне пенсионеры досрочно получат пенсию, которая должна была выплачиваться после 12 июня.

Он пояснил, что однократная мера распространится на тех, кто получает начисления через банк, и на тех, кто пользуется почтовой доставкой. Она позволит пенсионерам получить деньги до праздников и не оказаться в ситуации, когда выплат придется ждать до конца длинных выходных.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.