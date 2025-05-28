В июне пенсионеры получат пенсию раньше срока

Из-за длинных выходных в июне пенсионеры досрочно получат пенсию, которая должна была выплачиваться после 12 июня, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, из-за Дня России 12 июня — нерабочий день, что влияет на график зачислений пенсионных выплат.

«Чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России организует досрочную отправку средств», — сказал Говырин.

Он добавил, что ежемесячные выплаты по линии обязательного пенсионного страхования, которые должны были поступить после праздника, переведут 10 и 11 июня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами», — заявил депутат.

Он пояснил, что однократная мера распространится на тех, кто получает начисления через банк, и на тех, кто пользуется почтовой доставкой. Она позволит пенсионерам получить деньги до праздников и не оказаться в ситуации, когда выплат придется ждать до конца длинных выходных.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что некоторые россияне имеют право на получение дополнительных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Они выделяются жителям за социально значимые периоды — например, за время ухода за детьми.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.